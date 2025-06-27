Россия указывает на противоречия между сближением Армении с ЕС и правилами ЕАЭС

БАКУ/ Trend/ - Россия готовит официальное письмо в адрес правительства Армении с указанием на противоречие между нормами, принимаемыми в рамках сближения с Европейским Союзом, и обязательствами в рамках Евразийского экономического союза.

Как передает Trend, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он уточнил, что документ будет направлен в адрес его армянского коллеги Мгера Григоряна.

По словам вице-премьера, Россия считает, что некоторые действия Армении, в частности нормативные акты, упрощающие правила сертификации продукции из стран, не входящих в ЕАЭС, противоречат единым требованиям союза.

«Мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер», - подчеркнул Оверчук, пояснив, что в нормативно-правовой базе Армении появляются положения, которые могут привести к попаданию на внутренний рынок ЕАЭС продукции, не соответствующей его стандартам. Этот вопрос выносится на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии.

Вице-премьер РФ также напомнил, что парламент Армении принял закон, декларирующий стремление страны присоединиться к Европейскому Союзу. «Мы внимательно отслеживаем развитие событий в Армении по этому направлению. Конечно, мы всегда будем уважать выбор народа Армении, но, как подтвердил премьер-министр Никол Пашинян, одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно», - заявил Оверчук.