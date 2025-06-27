В рамках председательства Азербайджана в ОЧЭС состоялось юбилейное 50-е заседание Совета министров иностранных дел

БАКУ/ Trend/ - 27 июня в рамках председательства Азербайджанской Республики в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в формате видеоконференции было проведено 50-е юбилейное заседание Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе заседания был проведён обмен мнениями по вопросам реализации действующих инициатив и новых проектов в рамках ОЧЭС, результатам деятельности профильных рабочих групп Организации, развитию отношений между ОЧЭС и Европейским союзом, а также реализации экономической повестки организации.

Кроме того, учитывая особую роль сотрудничества с аффилированными структурами ОЧЭС, были рассмотрены текущие формы взаимодействия и обсуждены перспективы его укрепления.

Руководители делегаций государств-членов выступили с речами о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в регионе ОЧЭС.

Страны-члены и Генеральный секретарь ОЧЭС в своих выступлениях выразили благодарность Азербайджану за активную, инклюзивную и эффективную координацию деятельности организации в течение последнего полугодия под девизом "Укрепление связей, содействие развитию".

В завершение встречи председательство в организации на следующие шесть месяцев было передано Болгарии.

В период председательства Азербайджана в рамках ОЧЭС была проведена последовательная и целенаправленная работа по углублению регионального экономического сотрудничества, а также по продвижению интеграции в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровизация и торговля. Азербайджан также председательствовал в Деловом совете ОЧЭС и Парламентской ассамблее ОЧЭС (ПАЧЭС), уделяя особое внимание укреплению сотрудничества между соответствующими структурами стран-участниц.