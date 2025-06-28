Активы банковского сектора Азербайджана увеличились в январе-мае

БАКУ /Trend/ - Активы банковского сектора Азербайджана в январе-мае этого года составили 56,549 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, этот показатель на 15,1 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период совокупные обязательства банков составили 49,690 миллиарда манатов, а совокупный балансовый капитал - 6,859 миллиарда манатов. В мае совокупные активы и обязательства банков увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6 процента и 4,3 процента соответственно.

Кредитный портфель банков за отчетный месяц вырос на 1 процент или на 290 миллионов манатов и составил 28,386 миллиарда манатов.

Структура кредитного портфеля выглядит следующим образом:

I) бизнес-кредиты - 53,2 процента (15 миллиардов 100 миллионов манатов);

II) просроченные кредиты - 31,3 процента (8,881 миллиона манатов)

III) ипотечные кредиты – 15,5 процента (4,404 миллиона манатов).