Увеличился экспорт продукции из иранской провинции Гюлистан в Казахстан

БАКУ /Trend/ - За последние 3 года экспорт продукции из провинции Гюлистан, расположенной на северо-востоке Ирана, в Казахстан увеличился в три раза.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор Управления промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли провинции Гюлистан Дервиш Али Хасанзаде на заседании по развитию торговых связей между провинцией Гюлистан и Казахстаном.

По его словам, по сравнению с 3 годами ранее (21 марта 2021-20 марта 2022) экспорт продукции из провинции Гюлистан в Казахстан в прошлом году (20 марта 2024-20 марта 2025) вырос на 149 миллионов долларов. Тогда как три года назад экспорт составил 43 млн долларов.

Хасанзаде добавил, что создание специальных терминалов в обеих странах с целью увеличения товарооборота между Ираном и Казахстаном имеет большое значение, и в этом направлении могут быть предприняты важные шаги.

Отметим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за первые два месяца текущего иранского года (21 марта - 21 мая 2025 года) товарооборот Ирана с Казахстаном составил 82,8 тыс. тонн на сумму 36 млн долларов. Товарооборот снизился на 36,3% в стоимостном и 33,3% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 мая 2024 года).