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Три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы

Политика Материалы 28 июня 2025 00:25 (UTC +04:00)
Три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал чемпионата Европы U-15 в итальянском Каорле.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.

Согласно информации, в третий день континентального первенства на ковер вышли 13 членов национальной команды. Из них Гусейн Амрахлы (38 кг), Омар Салманов (44 кг) и Руслан Нуриев (75 кг) вышли в финал турнира.

Худаяр Керимли (38 кг), Рахиб Ахмедов (41 кг), Векил Баширов (48 кг), Гусейн Мустафазаде (52 кг) и Надир Гасанов (62 кг) будут бороться за бронзовые награды.

Отметим, что встречи за призовые места будут проведены сегодня.

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