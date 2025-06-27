Проводится расследование по факту взрыва, произошедшего на киностудии «Азербайджанфильм»

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, благодаря мерам, принятым силами МЧС, пожар, вспыхнувший в результате взрыва в строении, где хранились пиротехнические вещества, используемые при съемках кинофильмов, на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, был локализован в короткие сроки.

Об этом в пятницу сообщили Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана.

"В результате взрыва были разрушены конструкции одноэтажного здания общей площадью 200 квадратных метров.

Другие пиротехнические средства, находящиеся в деревянных ящиках, три баллона с пропаном и находящиеся поблизости строения были защищены от огня.

Погибших и пострадавших во время происшествия нет.

Причины происшествия расследуются соответствующими структурами", - отмечается в заявлении ведомства.

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