В Билясуваре прошли Дни кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Билясуварском районе прошли Дни азербайджанского кино, организованные Союзом кинематографистов Азербайджана в рамках проекта по пропаганде современного национального кинематографа в регионах страны, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Кинопоказы прошли в Центре Гейдара Алиева и Центральной районной библиотеке Билясувара, а также в ряде сел района.

Зрителям были представлены полнометражные художественные фильмы режиссёров Гулу Аскерова "Mən burdayam, Ilahi" (Я здесь, Боже), Мирсадыга Агазаде "Eviniz abad" (Благополучный дом) и Айдына Арслана "Aktyor", короткометражные художественные фильмы Эльмара Байрамова "Nəfəs" (Дыхание), Руслана Агазаде "Balaca" (Маленький), Эмина Эфендиева "Tənha insanın monoloqu" (Монолог одинокого человека) и Орхана Агазаде "Oturacaqlar" (Сиденья), документальный короткометражный фильм Лейлы Гамбарлы “Böyük qırmızı ev” (Большой красный дом).

Модератором мероприятий была кинокритик Айгюн Асланлы, которая рассказала о фильмах. Актеры Гюнай Гасан, Самими Фарахад, Махир Дервиш и Аллахверди Бабаев делились впечатлениями о съемках и рассказали о творческом пути, ответили на вопросы зрителей, приняли участие в обсуждении картин.

Глава Исполнительной власти Билясуварского района Фаиг Гурбатов выразил признательность Союзу кинематографистов за реализацию проекта, подчеркнув значимость подобных инициатив.

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