Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством направил письмо протеста членам парламента этой страны

БАКУ /Trend/ - Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Соединенное Королевство Фариз Исмаилзаде направил письмо протеста членам парламента этой страны Джиму Шеннону и лорду Алтону в ответ на их обращение с публичным заявлением в адрес «Швейцарской мирной инициативы» 18 июня.

Как сообщает Trend, в письме говорится: «Мы высоко ценим заинтересованность представителей международного сообщества в поддержке обеспечения мира и стабильности в нашем регионе. Тем не менее, для прочного мира очень важно, чтобы все заявления и инициативы основывались на фактах, международном праве, принципах суверенитета и территориальной целостности.

В ответ на ваше обращение с публичным заявлением в адрес «Швейцарской мирной инициативы» по «Нагорному Карабаху» (в Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах») считаем необходимым довести до вашего сведения факты».

В письме доводится до внимания, что во время оккупации Карабаха Арменией около миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. Это сопровождалось тяжкими преступлениями, включая Ходжалинский геноцид, в том числе систематическим уничтожением городов и сел (урбицид), культурного и религиозного наследия (культуроцид), а также нанесением серьезного ущерба окружающей среде (экоцид). К сожалению, за все эти годы мир фактически не обратил внимания на бедственное положение этих людей. Вдобавок Армения намеренно размещала мины на оккупированных территориях, что превратило Азербайджан в одну из наиболее пострадавших от мин стран в мире. Эти мины продолжают убивать и калечить мирных жителей, задерживают возвращение вынужденных переселенцев и препятствуют восстановительным работам.

В ответе говорится, что еще одним трагическим последствием военной агрессии Армении является то, что судьба примерно четырех тысяч граждан Азербайджана, включая женщин и детей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, остается непроясненной. Армения отказывается раскрывать места массовых захоронений, которые могли бы пролить свет на их судьбу.

Кроме того, армянские политические лидеры на протяжении долгого времени разжигают и поощряют этническую ненависть против азербайджанцев. Бывшие президенты Армении выступали с заявлениями, открыто защищавшими этническую чистку, поддерживали насильственное изгнание азербайджанцев и Ходжалинский геноцид. Несмотря на эти преступления, в Армении никто не был привлечен к ответственности, а военные преступники по-прежнему считаются героями.

Азербайджанское население, ставшее в годы оккупации вынужденными переселенцами, подверглось большим страданиям, но международное сообщество не уделяло достаточного внимания их положению. Их право на возвращение, безопасность и достоинство было проигнорировано, а гуманитарные потребности не удовлетворялись должным образом.

В письме говорится, что Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность в полном соответствии с международным правом, Уставом Организации Объединенных Наций и четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874, 884.

Азербайджанская Республика является гордой, многонациональной и многоконфессиональной страной с давней традицией мирного сосуществования различных этнических и религиозных групп. После восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета ни один армянин не был насильственно изгнан. Армяне, покинувшие эти территории, сделали это добровольно в результате пропаганды, проводимой Арменией и бывшим незаконным режимом. Кроме того, следует особо подчеркнуть, что многие армяне, проживавшие на этих территориях во время оккупации, были незаконно переселены туда в нарушение международных норм.

В письме отмечается, что Азербайджан после восстановления своей территориальной целостности обеспечивает справедливость. Хотя более 200 армян были освобождены в качестве гуманитарного жеста, в настоящее время в Баку перед судом предстали лица, виновные в военных преступлениях. Их судят на основании азербайджанского законодательства по обвинению в военной агрессии, военных преступлениях, насильственном исчезновении, пытках и терроризме. Судебный процесс является прозрачным, обеспечивается юридическое представительство, и до сих пор не было зарегистрировано никаких жалоб на плохое обращение.

В ответном письме говорится, что переговоры по мирному соглашению завершены. Однако для его подписания Армения все еще должна внести поправки в свою конституцию, в которой содержатся претензии на часть территории Азербайджана. Для достижения прочного мира не только правительство Армении, но и ее народ должны отказаться от этих претензий.

В этот решающий момент, когда предпринимаются шаги к прочному миру, международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы поддержать данный процесс и призвать Армению сделать последние необходимые шаги для подписания мирного соглашения.

«К сожалению, эта инициатива, называемая «Швейцарской мирной инициативой», вовсе не полезна, а наоборот, подрывает хрупкий мирный процесс между двумя странами. В то же время вмешательство и предвзятые заявления политиков и парламентариев за пределами региона с их ограниченными знаниями региональной динамики негативно сказываются на общем процессе нормализации отношений между двумя странами. Поэтому я настоятельно призываю вас воздержаться от шагов, которые препятствуют миру в регионе», — подчеркивается в письме.

В нем также говорится, что в период нарастания международной и региональной геополитической нестабильности Азербайджан продолжает выступать за диалог, основанный на взаимном уважении, справедливости и соблюдении международного права: «Мы высоко ценим сбалансированную позицию правительства Великобритании в отношении прошлого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Великобритания в соответствии с международным правом последовательно поддерживала территориальную целостность Азербайджана».

В заключение в письме говорится: «Мы призываем всех членов парламента Соединенного Королевства, включая членов Всепартийной парламентской группы по свободе религиозных убеждений (APPG FoRB), поддержать этот процесс и быть осторожными и внимательными в отношении возможных негативных последствий любого внешнего вмешательства».