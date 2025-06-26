Объем взаимной торговли между ЕАЭС и Казахстаном достиг рекордного значения - Токаев

АСТАНА /Trend/ - В прошлом году объем взаимной торговли между странами ЕАЭС и Казахстаном достиг рекордного значения - 98 миллиарда долларов.

Как передает Trend, об этом в ходе выступления на пленарной сессии Евразийского экономического форума «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы», которая состоялась в Минске сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что это вдвое превысило показатель 2015 года.

"При этом темпы роста совокупного ВВП наших стран уже второй год подряд опережают среднемировые показатели. Сегодня наше объединение продолжает укреплять свой международный авторитет, становясь все более значимым субъектом глобальной экономической системы. Дальнейшее развитие ЕАЭС должно строиться, на наш взгляд, на принципах равноправия, взаимной выгоды и прагматизма, служить интересам экономик наших государств. Интеграция сама по себе не приносит искомых результатов, поскольку это итог совместной работы по поиску взаимоприемлемых компромиссов", - сказал Токаев.