В Кыргызстане фиксируется рост промышленного производства

БИШКЕК /Trend/ — С января по май 2025 года объём промышленного производства в Кыргызстане составил 257,9 миллиарда сомов (около 2,9 миллиарда долларов США), сообщает Trend со ссылкой на данные Национального статистического комитета страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленный выпуск увеличился на 13,8 процента.

Основными драйверами роста стали:

• почти двукратное (в 1,7 раза) увеличение выпуска фармацевтической продукции,

• рост производства пищевых продуктов и табачных изделий в 1,6 раза,

• увеличение выпуска продукции из дерева, бумаги и полиграфической продукции на 45,2 процента,

• рост производства материалов из резины и пластмассы и строительных материалов на 34,4 процента,

• увеличение выпуска нефтепродуктов на 25,4 процента,

• рост добычи полезных ископаемых на 6,5 процента.

В то же время объём производства текстиля и одежды сократился на 4,1 процента.

Объём поставок электроэнергии, газа и пара вырос благодаря увеличению производства электроэнергии на 9,7 процента. Также значительный рост был зафиксирован в сфере водоснабжения, переработки отходов и вторичной переработки — главным образом за счёт увеличения объёмов сбора, очистки и распределения воды в 2,3 раза.