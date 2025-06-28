Грузия увеличила объем экспорта в Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - За первые пять месяцев текущего года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 523 миллиона долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, за январь–май этого года Азербайджан обеспечил 5,3% от общего объема внешней торговли Грузии, став шестым торговым партнёром страны после Турции, США, России, Китая и Кыргызстана.

За отчётный период из Грузии в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 282,3 миллиона долларов, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С долей 10,9% в грузинском экспорте Азербайджан занял третье место среди основных направлений грузинского экспорта после Кыргызстана и Казахстана.

Импорт из Азербайджана в Грузию сократился на 2,7%, составив 240,6 миллиона долларов. Азербайджан занял шестое место среди стран-импортёров с долей в 3,3%, уступив США, Турции, России, Китаю, Великобритании и Германии.

Общий объём внешней торговли Грузии за январь–май составил 9,79 миллиарда долларов, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.