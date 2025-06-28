В Варшаве согласованы проекты ключевых соглашений в рамках Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - 26-27 июня в Варшаве (Польша) прошло выездное заседание Рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как передает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ), на встрече были подведены итоги работы за первые пять месяцев 2025 года и обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития маршрута.

«По итогам обсуждений участники рассмотрели и согласовали проекты ключевых соглашений, направленных на углубление сотрудничества в рамках ТМТМ. Особое внимание было уделено мерам по цифровизации логистических процессов, обеспечению стабильной навигации в Каспийском море и увеличению контейнерных перевозок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча в Варшаве вновь подтвердила приверженность стран-участниц укреплению партнерства, развитию транспортной инфраструктуры и повышению эффективности перевозок по Транскаспийскому маршруту.

Напомним, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.