Увеличился объем денежных переводов из Азербайджана в Австрию

В первом квартале текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Австрию увеличился, в то время как объем переводов из Австрии в Азербайджан значительно снизился.

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