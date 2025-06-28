Увеличился объем денежных переводов из Азербайджана в Австрию
В первом квартале текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Австрию увеличился, в то время как объем переводов из Австрии в Азербайджан значительно снизился.
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