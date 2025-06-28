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Иран частично возобновил международные авиаперелёты после эскалации с Израилем

Иран Материалы 28 июня 2025 19:25 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ — Иран частично восстановил международное авиасообщение, сообщает Trend со ссылкой на представителя Министерства дорог и городского развития Исламской Республики Маджида Ахавана.

По его словам, воздушное пространство страны вновь открыто для международных гражданских рейсов над центральными регионами Ирана и частично над его западной частью.

Ограничения были введены после эскалации конфликта между Ираном и Израилем 13 июня. Утром того дня Израиль нанёс массированные авиаудары по территории Ирана, в результате которых, по сообщениям, погибли высокопоставленные военные, учёные-ядерщики и представители руководства страны.

В ответ на удары Тель-Авива в тот же вечер Иран провёл операцию «Истинное обещание III», в ходе которой по израильской территории были запущены сотни баллистических ракет и беспилотников. Атаки привели к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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