Чистые требования ЦБА к банкам и НКО выросли в годовом выражении

По состоянию на начало июня текущего года чистые требования ЦБА к банкам и НКО сократились по сравнению с прошлым месяцем, но выросли в годовом выражении.

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