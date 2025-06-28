Аналитический подход к углублению кооперации между Узбекистаном и Азербайджаном

Выступая на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся в городе Бишкеке, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил организовать в Ташкенте форум ведущих аналитических центров для проведения исследований, направленных на расширение торгового потенциала стран Организации. Опыт подобных экономических исследований уже успешно осуществляется совместно с Азербайджаном.

В последние годы торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном демонстрирует динамичное развитие, отражающее стратегический характер двусторонних отношений.

Обе страны активно наращивают товарооборот, расширяя номенклатуру взаимных поставок, особенно в сферах агропромышленного комплекса, текстильной продукции, нефтехимии и машиностроения.

Так объем торговли за последние 8 лет вырос в 7,8 раз и составил 253 млн долл. в 2024 г. Экспорт Узбекистана в Азербайджан вырос в 7,5 раза и составил 208 млн долл., а импорт в 9 раз и составил в прошлом году 45 млн долл.

В прошлом году основными экспортными товарами стали машины и транспортное оборудование – 61 млн долл. (29% от экспорта), сельскохозяйственная и продовольственная продукция - 33 млн долл. (16%, из них плодоовощная – 19 млн долл.), текстиль и одежда – 32 млн долл. (15%), металлы и изделия из них – 32 млн долл. (15%, из них медь на 24 млн долл.), табачная продукция – 20 млн долл. (10%).

Узбекистан в 2024 г. импортировал из Азербайджана сельскохозяйственную и продовольственную продукцию на 22 млн долл. (48% импорта, из них сахар на 14 млн долл.), алюминий – 8 млн долл. (18%), оборудование – 4,6 млн долл. (10%)

Существенное внимание уделяется инвестиционному взаимодействию: стороны реализуют совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и фармацевтике. Если в 2017 г из Азербайджана в Узбекистан было привлечено только 142 тыс. долл., то в 2024 г. – 79,5 млн долл. Действует Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания с уставным капиталом в 500 млн долл.

Регулярные межправительственные встречи и бизнес-форумы способствуют углублению партнёрства, формированию благоприятного инвестиционного климата и укреплению деловых связей между предпринимателями двух стран. В частности, в Узбекистане количество предприятий с участием капитала из Азербайджана выросло с 178 ед. в 2019 г. до 278 ед. по итогам апреля 2025 г.

Важным направлением сотрудничества стало развитие транспортно-логистических коридоров, включая использование Транскаспийского маршрута, что способствует укреплению региональной интеграции и выходу Узбекистана к мировым рынкам.

Несмотря на уже достигнутые исторические успехи, тем не менее, имеется большой неиспользованный потенциал, который может быть реализован путем усиления экономического сотрудничества.

Основную часть доклада хотел бы посвятить результатам апробированной в прошлом году модели проведения исследований по поиску новых точек роста сотрудничества между странами.

По инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в сентябре 2024 года делегация Центра экономических исследований и реформ посетила Азербайджан с целью проведения исследования социально-экономических реформ в стране.

Этот опыт стал моделью прикладной аналитической работы, интегрированной в процесс выработки государственной политики. В рамках визита было проведено более 20 встреч с государственными органами, специальными экономическими зонами (СЭЗ), научно-исследовательскими институтами и бизнесом.

В ходе исследования был выполнен сравнительный анализ по 18 отраслям, включая изучение основных показателей, государственной поддержки, инвестиционного потенциала, сравнительных преимуществ товаров и ключевых реформ. Подготовлены конкретные предложения в сферах энергетики, промышленной кооперации, аграрных цифровых систем, логистики, туризма, цифровизации и институциональных реформ.

Для справки, 33 предложения были утверждены Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан, 11 октября 2024 года.

В частности, была создана межведомственная рабочая группа «Азербайджан –Казахстан–Узбекистан» по разработке совместных проектов в сфере «зелёной» энергетики. На основе опыта Азербайджана в области страхования сельхозпродукции, разработан законопроект «О страховании сельскохозяйственных рисков» (внесён на рассмотрение Кабинета Министров РУ).

В настоящее время продолжается реализация ряда проектов. Одним из ключевых, среди которых, является создание производственного процесса бытовой техники на территории СЭЗ «Алят» в Азербайджане. Проект направлен на развитие местного производства и укрепление промышленной кооперации между странами.

Ведется работа по внедрению программы «Индекс готовности промышленности к цифровизации», за основу которой был взят опыт Азербайджана. В рамках этой работы разрабатывается детализированный план мероприятий, который будет внедрён до 2026 года и станет важным инструментом для ускорения цифровизации в промышленности.

Кроме того, в Азербайджане разрабатывается большая языковая модель для узбекского языка с использованием технологий искусственного интеллекта, что станет значимым шагом в области цифровизации и адаптации узбекского языка к современным технологиям.

Не менее важным является запуск двухдипломной программы совместно с Азербайджанским экономическим университетом, которая направлена на развитие академического и образовательного сотрудничества между странами.

Также, в ноябре 2024 прошлого года был организован ответный визит в Узбекистан делегацией Азербайджана. В ходе визита проведено 14 встреч с представителями госорганов, специальных экономических зон, бизнеса и высших учебных заведений.

По результатам встреч, делегацией Азербайджанской Республики подготовлен список предложений по дальнейшим направлениям взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном. Предложения по итогам двух визитом рассматриваются для включения в проект Дорожной карты сотрудничества между странами на следующие 5 лет. Таким образом, апробированная модель взаимных визитов аналитических кругов уже становится примером институционализации прикладной аналитики и ускорения промышленного и цифрового развития.

I. Промышленная кооперация

Наши страны нацелены на поиск и реализацию перспективных проектов в обрабатывающих отраслях, имеющих высокую добавленную стоимость и формирующие значительный мультипликативный и синергетический эффект для экономик.

В данном направлении перспективным видится наладка совместных производств новых продуктов из углеводородов, к примеру синтетических тканей, на которые в Узбекистане имеется значительный спрос в силу развитого текстильного и швейного сектора, а также углеродного волокна имеющего широкий спектр применения.

Также наши бизнес-круги могут быть заинтересованы в совместной наладке производства продукции, импортируемой из третьих стран, в качестве примера можно привести востребованную на обоих рынках химическую продукцию, в частности поливинилхлорид, меламин (используется в производстве красителей и гербицидов).

Обе страны заинтересованы в создании экспортоориентированных производств продукции с высокой добавленной стоимость. В данном контексте, учитывая стратегическое логистическое расположение Азербайджана, а также создаваемые условия для бизнеса, Узбекистан заинтересован в размещении ориентированных на экспорт предприятий из текстильной, электротехнической отраслей, в специальных экономических зонах Азербайджана.

В ракурсе глобальной «зеленой» повестки, не менее перспективным может стать и кооперация в сфере производства электромобилей и строительства инфраструктуры для электротранспорта.

В рамках направления промышленного сотрудничества нельзя не затронуть ювелирную отрасль. Узбекистан может быть заинтересован в привлечении ювелирных компаний и мастеров Азербайджана. Кроме того, можно было бы организовать ярмарки продукции мастеров ювелирных изделий в обеих странах.

II. Агропромышленная кооперация

Следующим перспективным направлением является агропромышленная кооперация.

Большой потенциал для кооперации предпринимателей в АПК представляет объединение усилий в сферах, где обе стороны имеют сравнительные преимущества. Это виноделие, гранатоводство, промышленная переработка сельхозпродукции.

Кроме того, кооперация и проработка механизмов совместного выхода на рынки третьих стран с сельскохозяйственной продукцией позволит усилить конкурентные преимущества обеих стран и завоевать новые ниши. Тем более, учитывая объемы экспорта такой продукции обеими странами – совокупно 3,4 млрд долл. (Азербайджан - 1 млрд долл., Узбекистан – 2,4 млрд долл.)

Актуальным станет объединение усилий в научно-селекционной сфере – в частности установление тесного сотрудничества, реализация совместных исследовательских и селекционных проектов между научно-исследовательскими сельскохозяйственными институтами двух стран. Для справки в Азербайджане их 7 в Узбекистане более 30.

III. Транспортный сектор

Еще одно направление - сотрудничество в сфере транспорта.

Перспективной видится разработка новых регламентов транспортировки стратегически важных грузов (таких как сахар, растительное масло, другие продовольственные товары) и продукции крупных компаний через Срединный коридор с предоставлением льготных тарифов.

Также необходимо рассмотреть участие узбекских строительных компаний в проектах восстановления и развития транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

IV.Торговля

В направлении торговли перспективным видится привлечение представителей ритейла Азербайджана к реализации проектов в Узбекистане — это запуск сетей супермаркетов, логистика и дистрибуция, а также поставок и реализации узбекской продукции в розничных сетях Азербайджана.

Также, наш Центр изучил работу портала AzExport – платформе для продажи азербайджанских товаров на внутреннем и внешнем рынках. Были выдвинуты предложения по подключению к заказам, поступающим через платформу также и производителей и поставщиков Узбекистана. Это может стать востребованным механизмом для предпринимателей.

V.Туризм

Следующим перспективным направлением для расширения сотрудничества является туризм. Текущие показатели взаимного туризма не соответствуют потенциалу – в 2024 г. Узбекистан посетили 16 тыс. граждан из Азербайджана. В связи с этим в рамках обсуждений было заявлено о востребованности:

- проведения ежегодного межстранового туристического бизнес-форума,

- создания совместных единых туристических брендов (по примеру Silk road)

- запуска постоянно действующего механизма обмена информацией представителей бизнес-туризма Узбекистана и Азербайджана.

Также для повышения уровня сотрудничества в сфере туризма, необходимо внедрение комбинированных туристических продуктов для привлечения туристов из третьих стран по направлениям гастрономического, оздоровительного, горнолыжного туризма (к примеру система льгот для туристов, посещающих горнолыжные курорты обеих стран)

VIII. Образовательно и научно-исследовательское сотрудничество

В качестве последнего направления хотел бы осветить выработанные инициативы возможного сотрудничества в сфере образования и научно-исследовательской деятельности.

Подготовка квалифицированных кадров является краеугольным камнем для успешного развития любой страны. Сегодня как никогда актуальны технические специальности, поэтому необходимо расширять практику запуска программ двойного диплома между вузами наших стран по направлениям подготовки инженеров.

Для расширения границ сотрудничества и придания им более научного характера, видится перспективным создание межгосударственного научно-экспертного совета и запуск совместных исследований по углубленному изучению потенциальных направлений долгосрочного социально-экономического сотрудничества между странами.

Заключение

Динамичное развитие узбекско-азербайджанских отношений наглядно демонстрирует, как аналитическое сопровождение и прикладная научная работа могут стать мощным катализатором экономического сотрудничества. Опыт Узбекистана и Азербайджана показывает, что тесная интеграция исследовательской деятельности и бизнес-практики способна не только выявить новые направления совместного развития, но и успешно внедрять их на государственном уровне.

Результаты таких инициатив выражаются в конкретных проектах, создающих рабочие места, формирующих новые индустрии и укрепляющих позиции обеих стран на международном рынке.

Вместе с тем, потенциал двустороннего взаимодействия далеко не исчерпан. Глубокая кооперация в области промышленности, агропромышленного комплекса, цифровых технологий и логистики, подкреплённая совместными образовательными и научными проектами, способна вывести экономическое партнёрство Узбекистана и Азербайджана на качественно новый уровень.

В ближайшие годы именно такое взаимовыгодное сотрудничество может стать образцом региональной интеграции и устойчивого экономического роста для всего Центральноазиатского и Кавказского регионов.

Обид Хакимов,

директор Центра экономических

исследований и реформ