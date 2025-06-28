Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
На этой неделе официальный курс маната к доллару США остался стабильным, в то время как курсы по отношению к евро, российскому рублю и турецкой лире претерпели незначительные изменения.
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