Классика и современное искусство - Baku Piano Festival 2025 продолжает удивлять (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Этим вечером Международный центр мугама стал пространством волшебного слияния музыки, искусства и вдохновения. В рамках международного Baku Piano Festival 2025 здесь прошёл фееричный концерт классической музыки с участием известных пианистов – лауреата международных конкурсов Рюи Танер (Северный Кипр) и народной артистки Азербайджана Егяны Ахундовой, а также Бакинского камерного оркестра под управлением дирижёра Валида Агаева, сообщает Trend Life.

С первых аккордов зрители погрузились в атмосферу тончайших музыкальных переживаний, а исполнение артистов было встречено шквалом аплодисментов. Концерт прошёл при аншлаге - зал был наполнен представителями музыкальной элиты, деятелями культуры и просто ценителями прекрасного.

Но праздник не ограничился только музыкой. В фойе центра развернулась экспозиция, организованная Arts Council of Azerbaijan под руководством Дадаша Мамедова. Зрители с интересом знакомились с произведениями современных азербайджанских художников, в которых отражались настроение эпохи, культурные коды и личные переживания авторов, отмеченных дипломами фестиваля.

Baku Piano Festival 2025 - это гораздо больше, чем просто концерты. С 14 по 28 июня Баку превратился в живую творческую лабораторию, где звучит музыка всех жанров, проходят арт-инсталляции, выставки, литературные конкурсы, джем-сейшны, а также специальный концерт We Are the Future, в котором выступают самые яркие молодые таланты. Baku Piano Festival - это музыка, которая звучит не только в залах, но и в сердцах.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!