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AZAL возобновляет выполнение рейсов по маршруту Баку–Тель-Авив–Баку

Транспорт Материалы 28 июня 2025 10:41 (UTC +04:00)
AZAL возобновляет выполнение рейсов по маршруту Баку–Тель-Авив–Баку
Фото: AZAL

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БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 28 июня 2025 года возобновляет осуществление рейсов по маршруту Баку–Тель-Авив–Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на AZAL.

Ранее рейсы были временно приостановлены в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран. В настоящее время ситуация стабилизировалась, что позволяет восстановить безопасное авиасообщение между Азербайджаном и Израилем.

Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении AZAL, в кассах авиакомпании, а также у аккредитованных агентств.

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