БАКУ /Trend/ - На фоне политической напряженности, правового произвола и систематического нарушения гражданских прав в Армении молчание международных организаций, таких как Совет Европы, ОБСЕ, Amnesty International и Human Rights Watch, вызывает вопросы и обоснованную критику.

Особенно остро проблема проявляется на фоне арестов высокопоставленных политиков и общественных деятелей, включая бизнесмена и бывшего депутата Самвела Карапетяна. В то время как аналогичные нарушения в странах, не являющихся союзниками Запада, обычно вызывают резкую реакцию и угрозы санкций, в отношении Армении международное сообщество предпочитает оставаться в тени. Этот контраст в реакциях ярко демонстрирует политику двойных стандартов, которую Запад систематически применяет в сфере прав человека.

Когда речь идет о странах, не входящих в сферу влияния западных стран, каждый инцидент немедленно подвергается осуждению, а угрозы санкций становятся обычной практикой. Однако, когда на повестке дня стоят события в странах, которые находятся в геополитическом контексте западных союзников, молчание зачастую становится главным ответом.

Такое поведение международных институтов можно назвать избирательным применением принципов защиты прав человека, основанным на политических и стратегических интересах. Запад сейчас полностью игнорирует то, что происходит в Армении, что не может не вызывать возмущения.

Азербайджан, в свою очередь, занимает принципиальную позицию в защите своего суверенитета и правового порядка, открыто разоблачая политику двойных стандартов Запада и заявляя о недопустимости подобного подхода.

Ключевым аспектом здесь является не только защита собственных интересов, но и отстаивание универсальных принципов международного права. Игнорирование серьезных правонарушений в странах, находящихся в сфере интересов Запада, ставит под сомнение подлинность принципов, на которых строится международное сообщество. Азербайджанская позиция по этому вопросу ясна: двойные стандарты - это не то, с чем можно мириться.

Молчание международных организаций по нарушениям прав человека в Армении лишь подчеркивает необходимость поиска более справедливого и прозрачного подхода к решению вопросов, связанных с правами человека. Запад в своей политике двойных стандартов утрачивает доверие как на глобальной, так и на региональной арене.

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