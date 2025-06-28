Обнародован объем денежной массы в манатах на 1 июня
По состоянию на 1 июня текущего года все основные агрегаты денежной массы в Азербайджане продемонстрировали рост как в месячном, так и в годовом выражении.
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