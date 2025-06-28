Азербайджан, Сербия и Турция запустили первую программу обмена опытом в сфере аудиовизуального регулирования

БАКУ /Trend/ - С 23 по 27 июня в Белграде прошла первая программа обмена опытом между Аудиовизуальным советом Азербайджана, регулирующего органа Сербии по аудиовизуальным и электронным медиа (REM) и Высшим советом радио и телевидения Турецкой Республики (RTÜK).

Как сообщает в субботу Trend, основной целью программы стало углубление сотрудничества в сфере регулирования аудиовизуальных медиа, обмен передовыми практиками и создание условий для взаимного обучения.

В рамках программы участники обменялись мнениями и практическим опытом по мониторингу аудиовизуальных медиа, анализу контента, соответствующему законодательству и правовым механизмам, регулирующим принципам и медиа-политике.

Представители Азербайджана и Турции, помимо ознакомления с повседневной деятельностью REM, посетили несколько сербских теле- и радиоканалов, общественного вещателя, а также Национальный телецентр.

Данная Программа стала первой фазой трехстороннего сотрудничества и Программы обмена опытом; стороны планируют продолжать проведение аналогичных обменов в дальнейшем.

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