Азербайджан выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане

БАКУ /Trend/ — Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования в связи с кровавым терактом, совершённым 28 июня в Северном Вазиристане, передаёт Trend.

Соответствующее заявление размещено на официальной странице МИД в социальной сети X.

«Мы глубоко потрясены ужасным террористическим актом, произошедшим 28 июня в Северном Вазиристане, в результате которого погибли как минимум 13 военнослужащих, а многие, включая мирных жителей, получили ранения. Выражаем самые искренние соболезнования братскому правительству и народу Пакистана, а также семьям погибших. Решительно осуждаем этот трусливый теракт и подтверждаем нашу твёрдую позицию против всех форм терроризма, представляющих серьёзную угрозу миру и безопасности», — говорится в сообщении.