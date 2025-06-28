Али Цокаев принес Азербайджану восьмую медаль

БАКУ /Trend/ — В турецком городе Коджаэли продолжается международный турнир по борьбе, посвящённый памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана, сообщает Trend.

Сегодня стартовали соревнования по вольной борьбе, в рамках которых успешный дебют в весовой категории до 86 кг совершил азербайджанский спортсмен Али Цокаев. Он уверенно одолел всех соперников и завоевал золотую медаль, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Таким образом, общее количество наград, завоёванных азербайджанской командой на турнире, достигло восьми. Ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе спортсмены из Азербайджана завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали, а в женской борьбе — 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

В заключительный день турнира на ковер выйдут ещё 5 представителей национальной сборной Азербайджана.