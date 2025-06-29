Госагентство по ОМС при Кабмине Азербайджана закупает ИТ-оборудование
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана объявило тендер на закупку IT-оборудования, принадлежностей и услуг по их замене.
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