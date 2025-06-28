МИД Азербайджана ожидает расследования нападений на азербайджанцев в Екатеринбурге

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с нападениями на азербайджанцев в городе Екатеринбург Российской Федерации, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжёлые телесные повреждения, а девять человек были задержаны.

Мы ожидаем от российской стороны проведение незамедлительного расследования этого дела и в кратчайшие сроки привлечь виновных этого недопустимого акта насилия к ответственности",- говорится в заявлении ведомства.

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