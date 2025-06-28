Брат убитых в Екатеринбурге азербайджанцев сообщил о сроках выдачи тел

БАКУ /Trend/ - Обнародована предварительная информация о сроках передачи тел азербайджанцев, убитых в Екатеринбурге.

Об этом рассказал Trend брат погибших Сейфаддин Гусейнли.

По его словам, с самого утра на месте трагедии активно работают представители азербайджанского консульства, диаспоры и дипломаты.

"Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление. После этого была предоставлена определённая информация о том, где именно содержатся задержанные, подвергались ли они пыткам, а также о том, когда примерно будут переданы тела погибших. Государственные органы Азербайджана лично связались со мной. В этот тяжелый для меня день я с гордостью могу сказать, что наши Госструктуры находятся рядом с гражданами Азербайджана. Мы чувствуем эту поддержку",- отметил он.

Гусейнли также сообщил, что российская сторона заранее не предоставила информацию о выдачи тел погибших.

"Только сегодня сообщили. Сказали, что это может произойти в течение дня до вечера, но возможна задержка до завтра или даже позже. Необходимо провести определённые формальности. Вероятно, это займет ближайшие один-два дня",- сказал он.

С.Гусейнли отметил, что он в настоящее время находится в Баку, а его братья и родственники, как и другие азербайджанцы, проживали в Екатеринбурге.

"Ранее моим братьям никакая опасность не угрожала. Я разговаривал с ними два дня назад и они были в хорошем расположении духа. Ни о какой угрозе, запугивании или давлении не могло быть и речи. Они были образцовыми мирными гражданами. Как представители диаспоры, они по мере возможности защищали интересы Азербайджана. Также они были примерными гражданами России, где и они сами, и их дети проходили военную службу",- добавил он.

Отметим, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев - братья Сейфаддина Гусейнли. Еще несколько человек были задержаны.

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