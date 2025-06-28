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Манана Джапаридзе исполнила мечту матери, представив древнюю лазскую песню на азербайджанском языке (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 28 июня 2025 15:56 (UTC +04:00)
Манана Джапаридзе исполнила мечту матери, представив древнюю лазскую песню на азербайджанском языке (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, певица Манана Джапаридзе исполнила мечту матери, представив древнюю лазскую народную песню Gelino (Невеста) на азербайджанском языке, сообщает Trend Life.

Слова и художественный перевод принадлежат самой Манане, аранжировку и микс-мастеринг осуществил Эльвин Иманов. Особую атмосферу произведению придаёт звучание азербайджанского национального музыкального инструмента – кяманчи, в исполнении Фарруха Гашымлы. При создании видео также использовались элементы искусственного интеллекта.

Манана Джапаридзе отметила, что проект посвятила светлой памяти своей матери: Её мать Маквала Джапаридзе скончалась 18 ноября 2024 года после продолжительной болезни.

"Gelino была самой любимой песней моей мамы. Она всегда мечтала услышать её в моём исполнении на азербайджанском языке. Я сделала всё возможное, чтобы исполнить её заветное желание. Мама всегда хотела, чтобы я была на сцене, чтобы жила творчеством. Моё искусство - это свет, который согревает её душу. Каждый раз, выходя на сцену, я ощущаю её рядом. Эта песня - не просто музыкальное произведение. Это наш с ней общий путь, наша глубокая внутренняя связь. Эта работа открыла новую страницу в моей творческой биографии", - сказала Trend Life Манана Джапаридзе.

Лазы - этнографическая группа грузин, народ мегрело-занской (колхидской) группы картвельской языковой семьи. Традиционное население исторической области Лазистан на северо-востоке Турции.

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