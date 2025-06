Австрийский джаз под звездами Баку: Simon Raab Trio на сцене Baku Piano Festival 2025 (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный Фестиваль Baku Piano Festival 2025 продолжает удивлять своих гостей яркими музыкальными вечерами. На этот раз площадкой для волшебства звуков стал Rotunda Roof Garden, где состоялся концерт австрийского Simon Raab Jazz Trio, сообщает Trend Life.

На сцену вышли трио виртуозов - Саймон Рааб (пианино), Мартин Кочиан (бас), Мичат Вирзгон (ударные).

Саймон Рааб — талантливый австрийский джазовый пианист и композитор, чьё имя всё чаще звучит в мире современной импровизационной сцены. Его музыка — это смелый сплав традиционного джаза, новаторских гармоний и жанровых экспериментов, в которых чувствуется свобода, темперамент и интеллектуальная глубина. Неудивительно, что в его послужном списке значатся престижные награды, включая Austrian Newcomer Award.

На фоне вечернего неба Баку джаз прозвучал особенно волнующе — то нежно, то страстно, то неожиданно, словно музыкальный диалог с городом. Концерт подарил зрителям атмосферу легкости и творчества, а энергия трио ещё долго витала в воздухе после последней ноты. Baku Piano Festival снова доказал: границы для музыки — условность, когда сцена объединяет таланты со всего мира.

Baku Piano Festival 2025 - это гораздо больше, чем просто концерты. С 14 по 28 июня Баку превратился в живую творческую лабораторию, где звучит музыка всех жанров, проходят арт-инсталляции, выставки, литературные конкурсы, джем-сейшны, а также специальный концерт We Are the Future, в котором выступают самые яркие молодые таланты. Baku Piano Festival - это музыка, которая звучит не только в залах, но и в сердцах.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

