Состоится переселение в еще несколько освобожденных от оккупации сел Азербайджана
Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана начинает переселение жителей в освобожденные от оккупации села и поручил организацию перевозок специализированной компании.
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