Более 6 тысяч студентов стали выпускниками UNEC (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялся торжественный «День выпускника» Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).

В выпускном дне, состоявшемся в Baku Crystal Hall, приняли участие руководство университета, профессорско-преподавательский состав, выпускники и родители, а также специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдаме, Физули и Ходжавенде, помощник первого вице-президента, почетный выпускник UNEC Эмин Гусейов, другие официальные государственные лица, депутаты и представители общественности.

На официальном открытии мероприятия была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, озвучен Государственный гимн. Затем под звуки гимна UNEC на сцену были приглашены члены Ученого совета.

Выступивший с приветственной речью ректор, профессор Адалат Мурадов назвал совпадение Дня выпускника этого года с 5-й годовщиной Победы в Карабахе и 95-летием UNEC священным моментом, где соединяются история и время, победа и образование. Отметив, что приоритетный подход Президента Ильхама Алиева к образованию создал прочную основу для развития высшего образования в стране, в том числе UNEC, ректор довел до внимания, что значение, придаваемое Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой культурному наследию, общечеловеческим и национальным ценностям в образовании, является неотъемлемой частью миссии UNEC.

Ректор сообщил, что в 2025 году UNEC окончили 6017 студентов, в том числе 3740 бакалавров и 2277 магистров. Он отметил, что сегодняшняя история является личной победой каждого выпускника, гордостью университета и надеждой общества.

Ректор Адалат Мурадов, давший выпускникам ценные советы относительно их дальнейшей жизни, завершил выступление, выразив искреннюю благодарность выпускникам, их преданным родителям и преподавателям, которые всегда их поддерживали. Подчеркнув, что выпускники всегда были неотъемлемой частью семьи UNEC, ректор пожелал им успехов в дальнейшей жизни и карьере.

Выступивший в качестве почетного выпускника, специальный представитель Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, помощник Первого вице-президента Эмин Гусейнов поздравил выпускников и поделился искренними воспоминаниями о студенческих годах в UNEC. Он подчеркнул, что в этом университете он приобрел не только знания, но и ценности, определившие его жизненный путь. Отметив, что UNEC, имеющий богатую 95-летнюю историю и прочный фундамент, продолжает развиваться в соответствии с современными образовательными моделями, Эмин Гусейнов посоветовал выпускникам постоянно совершенствоваться, повышать уровень своих знаний, быть уверенными в себе, выделяться и быть открытыми к инновациям. Он выразил уверенность, что вместе с выпускниками UNEC пройдет путь восстановления освобожденных от оккупации земель.

После выступления ректор Адалат Мурадов вручил почетному выпускнику UNEC Эмину Гусейнову приложение к диплому бакалавра, в котором все оценки были «Отлично». Неожиданный сюрприз вызвал радостные эмоции у Почетного выпускника Эмина Гусейнова.

В День выпускника были вручены дипломы 8 выпускникам внутриуниверситетской программы двойного диплома UNEC, а также 14 выпускникам, успешно завершившим программу двойного диплома UNEC с Университетом Монпелье во Франции.

Студентка Международной школы экономики (ISE) Гюнай Шамилзаде, окончившая UNEC с самым высоким средним баллом (99,2) на уровне бакалавриата, выступила с речью и выразила благодарность своим родителям, преподавателям и однокурсникам, которые поддерживали ее на протяжении многих лет.

После церемонии принятия присяги выпускниками флаг UNEC был вручен студенту, завершившему третий курс с наивысшим средним баллом.

После традиционной и захватывающей церемонии «папакатма» День выпускника продолжился популярными песнями в исполнении Мурада Арифа и музыкальными номерами известных диджеев, подарив выпускникам незабываемые моменты радости.