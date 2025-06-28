Иран нацелен на увеличение грузоперевозок по международным коридорам
Фото: Iranian Railway Company
Иран намерен усилить свою роль в международной логистике, увеличив объем транзита и грузоперевозок по ключевым транспортным коридорам, включая "Север-Юг" и "Восток-Запад".
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