В Исмайыллы обнаружены захоронения, остатки храмов и бытовые артефакты албанских племен (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана в Исмайыллинском районе документируются следы древних албанских племен.

Антропологическая экспедиция под руководством доктора исторических наук, профессора Махаббат Пашаевой дала важные результаты с точки зрения изучения историко-культурных следов древних албанских племен, сообщили Trend в Институте.

В результате исследований получены новые данные об этническом, религиозном и культурном наследии Кавказской Албании, зафиксированы факты, имеющие особое значение для научного сообщества в этой области.

В рамках экспедиции в селах района Исмайыллы - Галагах, Венг, Хапыт, Гянза, Тубукенд, Галаджык, Гошакенд, Моллаисаклы, Гаджихатамлы и Басгал - в результате исследований были обнаружены кладбища албанских племен, камни с крестами, остатки храмов и бытовые артефакты.

"Исследования показывают, что территория Исмайыллы была регионом плотного заселения албанских племен, оставивших значительное культурное наследие. Обнаруженные образцы культурного наследия, системы верований, сохраненные в устных традициях местного населения, топонимы и обрядовые традиции подтверждают это. В частности, в таких древних селах, как Галагах, Венг, Гошакенд и Гянза, зафиксированы албанские христианские символы, святые места и архитектурные остатки, которые вносят новый вклад в изучение религиозного и этнического наследия Кавказской Албании.

Обнаруженные в Галаджик и соседних селах могильники хапитов, следы культовых сооружений раннего периода и топонимы свидетельствуют о уникальном этно-культурном слоении региона. Согласно полученным результатам, этногенетические следы албанских племен до сих пор сохраняются в местных диалектах, этнографических традициях и мифологической памяти района", - подчеркивается в информации.

Руководитель научной экспедиции Махаббат Пашаева сообщила, что в настоящее время продолжается этап систематизации и анализа собранных материалов. Результаты исследований в ближайшее время будут представлены общественности в виде научных статей.

Было отмечено, что данная экспедиция является важным шагом не только в плане сохранения и популяризации научного, но и национально-культурного наследия. Это исследование, представляющее новый взгляд на малоизученную антропологическую карту Кавказской Албании в контексте Исмайыллинского района, является ценным вкладом как в местную историю, так и в общий кавказский этногенетический процесс.



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