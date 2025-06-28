Иран запретил въезд главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси

БАКУ /Trend/ - Иран больше не разрешит въезд в страну генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси.

Как сообщает в субботу Trend об этом заявил заместитель председателя парламента Ирана Хамидза Хаджы Бабаи на похоронах иранских военных и ученых-ядерщиков в Тегеране.

По его словам, Иран также не позволит размещать камеры Агентства в иранских ядерных центрах. Поскольку, согласно полученной информации, данные об иранских ядерных объектах были переданы Израилю.

Отметим, что 26 июня Совет по конституционному надзору Ирана одобрил законопроект парламента о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

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