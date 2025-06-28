Россия увеличила закупки ненефтяных продуктов у Азербайджана
За первые пять месяцев текущего года Россия стала ведущим импортером ненефтяной продукции из Азербайджана, увеличив закупки по сравнению с прошлым годом.
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