Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
За неделю в Азербайджане цены на унцию золота и серебра снизились, тогда как стоимость унции платины и палладия выросла, при этом показатели за последние два дня недели не публиковались из-за выходных.
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