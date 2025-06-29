"Центр инноваций и снабжения при TƏBİB объявил тендер на капитальный ремонт кабинетов в медучреждениях Баку
Центр инноваций и снабжения при TƏBİB объявил тендер на капитальный ремонт кабинетов в медицинских учреждениях Баку с целью обновления и создания систем биологической защиты.
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