В Баку состоялась церемония открытия международного турнира «Гимнастика для всех» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку состоялась церемония открытия третьего международного Challenge-турнира «Гимнастика для всех».

Как сообщает Trend, мероприятие, организованное в Приморском национальном парке, началось с парада команд-участниц. Команды стартовали из Бакинского Дворца спорта и под аккомпанемент оркестра прошли до главной сцены, расположенной за Азербайджанским государственным кукольным театром.

В соревнованиях участвуют около 900 участников и 52 команды из 4 стран - Азербайджана, Грузии, Монголии и Уганды, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Азербайджан представляют не только столичные команды, но и участники из разных регионов республики. Участники продемонстрируют свои навыки в двух возрастных категориях – до и старше 50 лет. На фестивале будут представлены мастер-классы, красочные шествия команд, выступления по видам гимнастики для всех и развлекательные программы для всех возрастных групп.

Цель проведения фестиваля - доказать, что гимнастика - это не только спорт, но и пример здорового образа жизни, а также форма развлечения. Отметим, что международный Challenge- турнир завершится гала-представлением 29 июня.