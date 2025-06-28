Визит Оверчука в Азербайджан отменен (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Визит заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Азербайджан, запланированный на конец июня, отменён.

Как стало известно Trend, причиной отмены поездки стали события в Екатеринбурге, где в результате проведённой правоохранительными органами операции были жестоко убиты азербайджанцы.

Как отмечают источники, в сложившейся ситуации азербайджанская сторона не видит целесообразности в визите Оверчука или любого другого официального лица России в страну.

Отметим, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев - братья Сейфаддина Гусейнли. Еще несколько человек были задержаны.