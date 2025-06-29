Госагентство Нахчыванской АР закупит услуги по проведению сертификационного аудита по международным стандартам
Госагентство занятости при министерстве труда Нахчыванской Автономной Республики объявляет тендер на услуги сертификационного аудита по международным стандартам.
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