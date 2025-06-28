Emirates приостанавливает рейсы в Тегеран до 5 июля

БАКУ /Trend/ — Авиакомпания Emirates объявила об отмене всех рейсов в и из Тегерана до 5 июля 2025 года включительно в связи с ситуацией в регионе, сообщает Trend.

Как говорится в заявлении перевозчика, пассажиры, направляющиеся в Иран с пересадкой в Дубае, не будут приниматься к перевозке в пункте отправления до дальнейшего уведомления.

Emirates рекомендует пассажирам, рейсы которых отменены, обращаться к своим туристическим агентствам для перебронирования. В случае покупки билетов напрямую через авиакомпанию необходимо связаться с представительством Emirates.

При этом, согласно информации компании, полёты в Багдад будут возобновлены во вторник, 1 июля, а в Басру — в среду, 2 июля. Пассажиры, следующие в Ирак с пересадкой в Дубае, будут приниматься к перевозке.