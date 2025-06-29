Суд в Екатеринбурге рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в отношении еще одного азербайджанца (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В зал суда доставлен еще один обвиняемый по делу — Акиф Сафаров, 1963 года рождения.

Как передает Trend, rак и другие задержанные, он подозревается в причастности к событиям, произошедшим в Екатеринбурге в начале 2000-х годов.

Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

По предварительной информации, Сафаров является директором кафе «Каспий» в Екатеринбурге. Женат, имеет взрослых детей.

12:16 (GMT+4) Мазахир Сафаров был заключен под стражу на 22 дня в рамках судебного процесса над девятью азербайджанцами, которые были принудительно задержаны в российском городе Екатеринбурге.

Как передает Trend, он и еще несколько азербайджанцев обвиняются в заказных убийствах. Некоторым из них сегодня вынесут приговор.

В судебном процессе также принимают участие исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев и председатель общественной организации «Азербайджан-Урал», возглавляющей азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге, Шахин Шихлинский.

Отметим, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев - братья Сейфаддина Гусейнли. Еще несколько человек были задержаны.

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