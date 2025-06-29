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DREAM FEST 2025 пройдёт с обновленной программой в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана

Звёздный мир Материалы 29 июня 2025 15:46 (UTC +04:00)
DREAM FEST 2025 пройдёт с обновленной программой в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025 в Баку пройдёт с обновленной программой с 23 по 26 июля, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу организатора проекта, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.

В программе мероприятия запланированы изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня. Лайн-ап первого и третьего дня останется практически без изменений, а на второй и четвёртый дни организаторы подготовят новые имена. Обновленный состав звездных исполнителей со всего мира будет анонсирован в ближайшие дни.

Актуальная программа фестиваля:
23 июля — торжественная церемония открытия
24 июля — трибьют-концерт, посвящённый творчеству Муслима Магомаева
25 июля — день SUPER star
26 июля — день SUPER hit

Обмен и возврат билетов при необходимости будет возможен в соответствии с правилами билетных операторов.

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