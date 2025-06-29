DREAM FEST 2025 пройдёт с обновленной программой в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль DREAM
FEST 2025 в Баку пройдёт с обновленной программой с 23 по 26 июля,
сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу организатора
проекта, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.
В программе мероприятия запланированы изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня. Лайн-ап первого и третьего дня останется практически без изменений, а на второй и четвёртый дни организаторы подготовят новые имена. Обновленный состав звездных исполнителей со всего мира будет анонсирован в ближайшие дни.
Актуальная программа фестиваля:
23 июля — торжественная церемония открытия
24 июля — трибьют-концерт, посвящённый творчеству Муслима Магомаева
25 июля — день SUPER star
26 июля — день SUPER hit
Обмен и возврат билетов при необходимости будет возможен в соответствии с правилами билетных операторов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!