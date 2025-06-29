Визит делегации Милли Меджлиса в Россию отменён

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не примет участия в 23-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации, которое состоится в Москве.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

Сообщается, что причиной этого являются показательные, целенаправленные убийства и насилие без судебного разбирательства в отношении азербайджанцев по национальному признаку со стороны правоохранительных органов этой страны в городе Екатеринбурге Российской Федерации, а также тот факт, что подобные случаи в последнее время стали регулярными.

Принимая во внимание вышеизложенное, вышеуказанный визит азербайджанской парламентской делегации отменяется.