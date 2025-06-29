Сегодня в Азербайджане пройдет первый этап вступительного экзамена в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет первый этап вступительных экзаменов в резидентуру — экзамен по оценке знаний по базовым предметам (вторая попытка).

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на ГЭЦ, экзамены в резидентуру (вторая попытка; оценка знаний по базовым предметам) пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00. Продолжительность экзамена - 2 часа 30 минут. Пропуск на них будет прекращен за 15 минут до начала.

Для участия в экзамене зарегистрировались 1286 кандидатов.

Участники экзамена должны иметь при себе оригинал документа, подтверждающего личность; пропускной экзаменационный лист.