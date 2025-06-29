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В Азербайджане отменены запланированные совместные с Россией культурные мероприятия

Общество Материалы 29 июня 2025 12:04 (UTC +04:00)
В Азербайджане отменены запланированные совместные с Россией культурные мероприятия

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В связи с преднамеренными и внесудебными убийствами и насилием, совершенными правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области Российской Федерации, а также систематическим характером подобных инцидентов в последнее время, отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия.

Как сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана, к отмененным мероприятиям относятся концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы.

В министерстве сообщили, что граждане, купившие билеты заранее, могут обратиться в соответствующие пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств.

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