Эрдоган провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении управления по коммуникациям администрации президента Турции.

Сообщается, что в ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Туркменистаном, региональные и глобальные процессы.

Эрдоган заявил, что Турция нацелена на дальнейшее углубление сотрудничества с Туркменистаном.

Президент Турции также поздравил Бердымухамедова с днем ​​рождения.