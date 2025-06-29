Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Эрдоган провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

Турция Материалы 29 июня 2025 15:35 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении управления по коммуникациям администрации президента Турции.

Сообщается, что в ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Туркменистаном, региональные и глобальные процессы.

Эрдоган заявил, что Турция нацелена на дальнейшее углубление сотрудничества с Туркменистаном.

Президент Турции также поздравил Бердымухамедова с днем ​​рождения.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости