Русская община Азербайджана призывает к активному расследования произошедшего в Екатеринбурге

БАКУ /Trend/ - Русская община Азербайджана решительно осуждает любые противоправные и несоразмерные действия со стороны должностных лиц, особенно если они приводят к гибели людей.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в заявлении Общины в связи с событиями в Екатеринбурге.

«27 июня 2025 года в Екатеринбурге в результате действий сотрудников правоохранительных органов погибли и пострадали граждане азербайджанского происхождения - граждане Азербайджана и России. Русская община Азербайджана выражает глубокие соболезнования семьям погибших и серьёзную обеспокоенность по поводу произошедшего»,- говорится в заявлении.

Отмечается, что борьба с преступностью - важная задача, но она должна вестись строго в рамках закона, с соблюдением прав и достоинства каждого.

«Применение силы, приводящее к человеческим жертвам, недопустимо в правовом государстве. На фоне событий в Екатеринбурге особенно тревожно, что из-за безответственных действий отдельных представителей власти страдают отношения между государствами, связанными союзническими и дружескими узами. Проявления жестокости и дискриминации - особенно в отношении народов, с которыми Россию связывают исторические и культурные связи - вызывают глубокое разочарование.

Мы категорически против стигматизации этнических групп под предлогом борьбы с преступностью. Подмена понятий и использование термина "этнопреступность" - опасный прецедент, подрывающий основы равенства и межнационального доверия. В Азербайджане немыслимо столь жестокое обращение с людьми. Здесь на всех уровнях - от государства до общества - с уважением относятся к русской культуре и языку. Работают русские школы, театры, культурные центры. Русскоязычные граждане чувствуют себя полноправной частью общества»,- сказали в Общине.

Как отмечается, события последних месяцев формируют всё более тревожную тенденцию.

«Ранее нас потрясла трагедия в казахстанском Актау, где потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс из Баку в Грозный. Погибли и пострадали, в том числе, граждане Азербайджана. До сих пор от официальных структур России не последовало ни извинений, ни внятных объяснений. Такое молчание воспринимается как пренебрежение к человеческой жизни и достоинству граждан дружественного государства.

Русская община Азербайджана призывает к объективному и прозрачному расследованию произошедшего в Екатеринбурге. Мы убеждены, что гласность, справедливость и уважение к человеческой жизни должны стать основой для преодоления кризиса и укрепления связей между нашими народами»,- говорится в заявлении.