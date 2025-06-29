«Защищать русских» можно, а азербайджанцев — нет? Двойные стандарты Кремля

БАКУ/Trend/- Утром 27 июня силовики одновременно провели обыски в более чем десяти квартирах, где проживали азербайджанцы, включая членов семьи Сафаровых из Агдама. В результате операции два брата – Зияддин и Гусейн Сафаровы – были убиты, несколько человек госпитализированы.

С первых часов после событий в российском информационном пространстве начали развиваться дискуссии, нередко носящие нездоровый, ксенофобский оттенок. В частности, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой предложил «применять более жесткие меры» в отношении азербайджанцев, а реакцию МИД Азербайджана на случившееся назвал «вмешательством во внутренние дела России». Толстой подчеркнул, что Россия «вольна поступать так, как считает нужным», и Азербайджан «не имеет права диктовать свои условия».

Во-первых, в его комментариях звучит уничижительное определение «так называемая диаспора Азербайджана», что само по себе говорит о пренебрежительном отношении.

Во-вторых, утверждается, что проводила «законные мероприятия», а вызов посла России в МИД Азербайджана был назван «пересечением красной черты». При этом фактически речь идёт о гражданах Азербайджана, которые не утратили своё гражданство, а значит, Баку имеет полное право защищать их интересы.

Возникает ряд принципиальных вопросов. Почему силовая операция проводилась с такой ожесточенностью? В 5 утра, с применением оружия против людей, которых обвиняют в преступлении 24-летней давности. Было ли вооружённое сопротивление, оправдывающее убийство двух братьев в собственном доме и многочисленные избиения задержанных? Почему под обыски одновременно попали 50 человек, среди которых, как позже выяснилось, на момент совершения преступления двоим было по 4–5 лет? Насколько это была подготовленная операция именно в интересах следствия, а не акция устрашения и демонстрации силы?

Толстой подчёркивает, что задержанные являются гражданами России и «Москва вправе делать с ними всё, что сочтёт нужным». Однако это заявление диссонирует с внешнеполитической практикой самой России, когда она выступает защитником русскоязычного населения в других странах. Более того, именно тезис о защите соотечественников использовался как аргумент при оккупации территорий Украины. Возникает закономерный вопрос: почему Россия считает нормальным защищать своих граждан за рубежом, но отказывает Азербайджану в праве на аналогичные действия в отношении своих граждан, проживающих в России?

Особо циничным выглядит сравнение Азербайджана с Францией и Германией, которых в российских официальных кругах называют «недружественными странами». Азербайджан – член СНГ и партнёр России по Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в 2022 году. Как можно сравнивать союзника с противниками в одном ряду?

Толстой назвал азербайджанские культурные центры «вражескими гнёздами» и заявил о необходимости их закрытия. При этом в Азербайджане «Русский дом» был закрыт исключительно по причине несоответствия законодательству страны, без ксенофобских заявлений в адрес российской культуры.

Не менее важно обратить внимание на то, что расследование дела поручено ФСБ. Почему именно ФСБ занимается преступлением, совершённым в начале 2000-х годов? Возможно, таким образом операция получает оттенок борьбы с диверсией или терроризмом, приписываемой определённой этнической группе, что создаёт дополнительную напряжённость.

Все детали преступления, совершённого против азербайджанцев в Екатеринбурге, свидетельствуют о крайних формах жестокости российской полиции и ОМОНа. Если в 1990-х годах ОМОН и муниципальная полиция отличались своей жестокостью, то сегодня эта традиция применяется без всякой маскировки и в ещё более страшной форме. Придуманное российскими правоохранительными органами понятие «этнокриминальность» – это попытка создать юридическую основу для того, чтобы изначально представлять представителей других народов как преступников. Таким образом Россия создаёт базу для своей политики этнических чисток, которую она уже проводит и планирует расширять.