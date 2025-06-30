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В Казахстане увеличилось количество POS-терминалов

Финансы Материалы 30 июня 2025 04:00 (UTC +04:00)
В Казахстане увеличилось количество POS-терминалов

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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БАКУ /Trend/ - Количество POS-терминалов в Казахстане увеличилось до 1,37 миллиона к 1 мая 2025 года, сообщает Trend.

По состоянию на 1 мая 2025 года общее количество зарегистрированных POS-терминалов в Казахстане достигло 1 365 693, что на 231 000 единиц больше, чем в апреле 2024 года. Значительная часть терминалов находится в секторе розничной торговли - около 1,36 миллиона единиц.

Увеличение числа POS-терминалов на 20% свидетельствует об активном развитии экосистемы для облегчения безналичных операций. Это еще раз подтверждает тенденцию роста доли цифровых транзакций в экономике страны.

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