В Казахстане увеличилось количество POS-терминалов

БАКУ /Trend/ - Количество POS-терминалов в Казахстане увеличилось до 1,37 миллиона к 1 мая 2025 года, сообщает Trend.

По состоянию на 1 мая 2025 года общее количество зарегистрированных POS-терминалов в Казахстане достигло 1 365 693, что на 231 000 единиц больше, чем в апреле 2024 года. Значительная часть терминалов находится в секторе розничной торговли - около 1,36 миллиона единиц.

Увеличение числа POS-терминалов на 20% свидетельствует об активном развитии экосистемы для облегчения безналичных операций. Это еще раз подтверждает тенденцию роста доли цифровых транзакций в экономике страны.